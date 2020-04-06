Türkiye Psikiyatri Derneği, Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları için ruhsal destek hattı oluşturdu

Türkiye Psikiyatri Derneği, Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanları için 81 ilde görev yapacak ruhsal destek hattı oluşturduğunu duyurdu.

Sağlık çalışanlarına ruhsal destek amacıyla oluşturulan destek hattı, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi gönüllü psikiyatristlerden oluşuyor. Sağlık çalışanları istedikleri zaman psikiyatristlerle canlı telefon görüşmesi yapabilecek.

Türkiye Psikiyatri Derneği yapılan açıklamada, destek hattının sağlık çalışanlarına duyurulmasında Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık çalışanı meslek örgütlerinin desteğini aldıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına bu hat ile bir nebze de olsa katkımız olacağını umuyoruz" denildi.

Açıklamada, Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm sağlık çalışanlarının yoğun stres ve risk altında görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Çalışanların gerek duyduğu kişisel koruyucu donanımın sağlanması ve bedensel iyilik hallerinin sürdürülmesi kadar yaşadıkları ruhsal zorluklarla ilgili desteklenmesi de gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

0850 532 66 76 telefon numarası ile erişilebilecek destek servisi saat 08.00 itibari ile hizmete açıldı.

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