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Koronavirüs

Türkiye, Pfizer-BioNTech ile 60 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı

Türkiye'nin 30 milyon doz daha aşı satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklendi

20 Mayıs 2021 13:20

Pfizer-BioNTech ile Türkiye arasında 60 milyon doz daha Covid-19 aşısı alımı için anlaşma imzalandı. Türkiye'nin ayrıca 30 milyon doz daha aşı satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklendi.

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.

Pfizer ile BioNTech, Türkiye ile imzaladığı ikinci tedarik anlaşması kapsamında toplam 120 milyon doz aşıyı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek. 

İki şirket ile Türkiye arasındaki ilk tedarik anlaşması 25 Aralık 2020'de 30 milyon doz için imzalanmıştı.   

BioNTech'in açıklamasında görüşlerine yer verilen CEO Prof. Dr. Uğur Şahin "Türkiye'nin aşılama programına önemli bir katkı sağladığımız ve bize duydukları güvenden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

 

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