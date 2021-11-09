Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Üyemiz zincir marketlere kesilen cezayı haksız bir uygulama olarak değerlendiriyoruz

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) zincir marketlere verilen rekabet ihlali cezasına tepki gösterdi.

TAMPF'den konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Üyemiz zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri bu çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin haksız bir uygulama olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade etmek isteriz" dendi.

Açıklamada ayrıca "Rekabet Kurumu'nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklarını beyan etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurumu 5 zincir market ve 1 tedarikçi kuruluşa rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 2.7 milyar TL para cezası kesilmişti.

TIKLAYIN: Beş zincir market ve bir tedarikçi firmaya 2.7 milyar TL para cezası