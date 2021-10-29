Beş zincir market ve bir tedarikçi firmaya 2.7 milyar TL para cezası

T24 Ankara

Fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle zincir marketlere yönelik soruşturma yürüten Rakebat Kurumu, beş zincir market ve bir tedarikçi firmaya haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle 3 milyar TL’ye yakın para cezası kesti. Kararda, firmaların aralarında doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla fiyatları tüketici aleyhine yükselttikleri ifade edildi.

Rekabet Kurumu, gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile uğraşan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki firmalar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Buna göre beş zincir markete 2 milyar 649 milyon TL para cezası uygulanırken bir tedarikçi firmaya da 33 milyon TL para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:

Tüketici aleyhine fiyat yükselttiler

“Söz konusu marketler, aralarında doğrudan ya da dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunu sağladığı, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri ve/veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği; böylelikle adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla, anılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verildi.”

Kararda, tedarikçi firma Savola Gıda’nın ise “Kendi ürünleri bakımından söz konusu perakendeciler arasında raf fiyatları ve fiyat geçişleri konusunda danışıklılığın/koordinasyonun sağlanması ve bu danışıklılığın sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe dönük fiyatları ve fiyat geçiş tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık etmesi yönüyle açıkça perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt (hub and spoke) kartel görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla rekabete aykırı davrandığı” ifade edildi.

Tüm firmalara görüş yazısı gönderilecek

Yapılan inceleme sonucunda BİM AŞ’ye 958 milyon 129 bin TL, CarrefourSA’ya 142 milyon 469 bin TL, Migros AŞ’ye, 517 milyon 672 bin TL, Şok Marketler’e 384 milyon 369 bin TL, Yeni Mağazacılık AŞ’ye de 646 milyon 582 bin TL para cezası uygulandı. Tedarikçi firma Savola Gıda’ya kesilen ceza miktarı ise toplam 33 milyon 300 bin TL oldu. Hakkında inceleme yürütülen 23 firma hakkında ise para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilirken, “Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesini teminen Başkanlığa yetki verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.