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Yaşam

Türkiye pazar sabahına saat kriziyle uyandı; Android ve iPhone farkı...

Ayarlarının yapmalarına rağmen Android telefonlarda saatler geri alındı, ancak iPhone kullanıcıları bu problemle karşılaşmadı

25 Ekim 2015 10:23

Ali Aslangül

Dünya genelinde birçok ülkede bugün (25 Ekim) saatler geri alındı. Ancak 1 Kasım Genel Seçimi sebebiyle Türkiye'de 8 Kasım'a ertelenen bu uygulama için akıllı telefon kullanıcıları pazar sabahına bir krizle uyandı.

Türkiye'nin aksine dünyanın geri kalanıyla uyumlu hareket eden akıllı telefonlar, 25 Ekim'de saatleri 1 saat geri aldı. Önceki günlerde otomatik saat ayarının devre dışı bırakılması uyarısının yapıldığı akıllı telefonlarda Android kullanıcılarda ayar yapılmasına rağmen saatler geri alındı. Ancak iPhone'da bu problem söz konusu olmadı ve normal saat uygulamasına devam edildi. 

Ayarlarını yapmış olan Android telefon kullanıcıları saatlerinin 1 saat geriye alındığının farkına evlerindeki duvar saatleri ve iPhone telefon kullanıcılarının bilgilerine bakarak öğrendi. Birçok Android kullanıcı işe geç kalma problemi yaşarken, bu kriz sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte atılan tweetlerden bazıları:

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