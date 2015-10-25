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Yaşam

Telefonlarınızın saat ayarını yapmayı unutmayın!

Türkiye, dünyanın geri kalanıyla birlikte kış saati uygulamasına geçmediği için telefonların ayarlarının değiştirilmesi gerekiyor

25 Ekim 2015 02:42

Dünya genelinde birçok ülkede 25 Ekim'de saatler geri alınacak ancak bu uygulama, 1 Kasım Genel Seçimleri sebebiyle Türkiye'de gerçekleşmeyecek. Kullanılan akıllı telefonlar ise Türkiye'nin aksine dünyanın geri kalanıyla uyumlu hareket edeceği için saatleri 25 Ekim'de 1 saat geri alacak. Bunun önüne geçmek için ise Android ve iPhone'larda saat ayarı yapmanız gerekiyor.

iPhone için; 

Önce Ayarlar>Genel>Tarih ve Saat> bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devre dışı bırakın.

Android için;

Ayarlar>Tarih ve Saat bölümüne girin. Yeni ekranda yer alan "Otomatik tarih ve saat" ile "Otomatik saat dilimi" ayarlarını pasif konuma getirin.

 

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