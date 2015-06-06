Türkiye oyunu yağmur altında kullanacak

Seçim gününe ilişkin hava tahmini açıklaması, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'dan geldi. Seçim günü hava durumuna dair yazılı bir açıklama yapan Eroğlu, yarın Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Eroğlu, “7 Haziran pazar günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya, Düzce, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Diğer bölgelerimizin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor” bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde pazar gününden itibaren bir hafta süreyle parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağının altını çizen Eroğlu, “ Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli sağanak geçişlerin görülebilir. Yurdumuzun iç kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklığı hafta sonunda artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu akşam için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde yerel kuvvetli yağış, lokal dolu ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dendi.