Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı: Alkol yasağı Avrupa'da ciddi bir kaygı uyandırdı

Turizm sezonu başlarken Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden Antalya'da valilik tarafından kamuya açık alanlarda alkol yasağı getirildi. Alkol yasağını RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'de değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık "Avrupa'da bu konuyla ilgili ciddi bir kaygı uyandı" dedi.

“Art niyet olduğunu sanmıyorum ama…”

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık, alkol yasağının yanlış bir zamanda getirildiğini ve kaygılar doğurduğunu değerlendirerek, "Valilik 'Bu bir içki yasağı değildir’ dedi. Genelgede umumi açık olan alanlarda, çevreye zarar vermemek ve çevrenin esenliğini sağlamak gibi bir ibare var. İyi niyetle getirilmiş bir yasaktır muhtemelen, bunun arkasında bir art niyet olduğunu sanmıyorum. Ama tatil dönemi yaklaşırken böyle bir zamanlama da yapılması uygun değil. Burada kaygı duyulacak nokta keyfiyet ortaya çıkar mı? Böyle bir zamanda bu genelgeye hiç gerek yoktu. Avrupa'da bu konuyla ilgili ciddi bir kaygı uyandı açıkça söylemek gerekirse. Yurtdışındaki basın mensupları bu konuyla ilgili bizleri arayıp sordular" dedi.

Antalya Barosu: Anayasal dayanağı yok

“Bu yasağın anayasal dayanağı yoktur” diyen Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan da "Bu yasak yeni bir mevzuat değil. Ama bir yasak varsa bile, biz güncel yaşamımızda hiç haberdar değildik. Zaten Danıştay 10. Dairesi'nin bu karara bu gerekçelerle verdiği iptal kararı var. Bu karar, bu idari işlem temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan bir işlemdir. Dolayısıyla her şeyden önce, insanların kendi özgür yaşama alanlarına ve özgür yaşama biçimine bir müdahaledir. Bu ölçülürlük ve sınırlılık ilkesine de aykırıdır. Anayasal dayanağı da yoktur. Bu genelde de kullanılan sözcükler genel sözcükler olup, yasağın sınırını ortaya koyan sözcükler değil. Ölçüsü ve sınırı uygulamaya nasıl yansıyacağı belli olmayan çok tehlikeli bir karar. Zaten bu yüzden anayasal dayanaktan yoksundur diyoruz. Yasağa kamuoyu tepkisi yükseldi biliyorsunuz. Hukuki süreci başlatmak için Antalya Barosu olarak Yönetim Kurulu'yla görüştük. Bu konuyu Vali Bey ile ve Emniyet Müdürlüğü ile mutlaka görüşeceğiz" dedi.

"Turist olarak bölge bir yaptırım ceza uygulanan bir ülkeye bakış açınız nasıl olur?"

Bu yasağın turizmi ve turist etkileyeceğini dile getiren Balkan "Zaten çağdaş dünyadan Türkiye'ye bakıldığında tablomuz giderek kararmış gözüküyor ve kararıyor. Bu kararda tartışmalı ve hukuka aykırı. Anayasal dayanaklardan yoksun bu kararı alanlar farklı açılardan bakıp, farklı söylemlerle eleştirileri göğüslemeye çalışsalar da bu kararın doğuracağı algı ve ilerleyen günlerde etkisi düşünüldüğünde ülkemizin bu karanlık tablosunu daha da ağırlaştırarak, karanlığın tonunu daha da koyulaştıracağı gözüküyor. Kamu güvenliğini mi bozuldu ne oldu da bu kararın alınmasına gerek duyuldu? Bu açıklama bu kararın yanıtını içermiyor. Antalya turizme dayalı bir kent. Turizm birkaç yıldır zaten çok ciddi bir yara aldı. 200 bine yakın turizm işçisi işsiz kaldı. Oteller kapanıyor. Turist sayısında çok ciddi bir düşüş var. Bir de Antalya gibi güzelliği tüm dünyaca bilinen bir kentten söz ediyoruz, basit bir kentten söz etmiyoruz. Bu kentle ilgili alınacak kararlar yalnızca Türkiye'yi değil, tüm dünyayı ilgilendirir. Turist olarak bölge bir yaptırım ceza uygulanan bir ülkeye bakış açınız nasıl olur? Bir daha gitmek istemezsiniz" diyerek yasağa tepki gösterdi.