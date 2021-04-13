'Türkiye'nin Vuhan'ı' İstanbul'da Koronavirüs salgını ne durumda?

Tamur'un bahsettiği rakamlar, hastane yatışlarını içermiyor.

Hastanelerde durum ne?

İstanbul'daki farklı hastanelerden de hem Covid-19 servisi hem de Covid-19 yoğun bakım servislerinde yatak sayılarının arttırıldığı açıklamaları geliyor.

İstanbul Tabip Odası yetkilileri, geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Sancaktepe'de açılan Prof. Dr Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de dahil olmak üzere kamu hastanelerinde Covid-19 için ayrılan servis ve Covid-19 yoğun bakım servislerinin son süreçte dolup yeni servislerin açılmakta olduğunu belirtiyor.

Bakan Koca, 12 Nisan Salı günkü son açıklamasında Türkiye'deki erişkin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranlarıyla ilgili, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Yoğun bakım doluluk oranı bu illerimizde yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında" açıklamasını yaptı.

Yoğun bakımlardaki ortalama doluluk oranının yüzde 71,3 olduğunu belirten Koca, kapasiteyi giderek artırmaya gayret ettiklerini de söyledi.

"Arkadaşlarımızdan bize gelen bilgiler, son üç haftada trendin yukarıya doğru gittiğini gösteriyor. Yani dolma trendleri hızlı gidiyor. O endişe verdi ama şu anda Kasım, Aralık aylarının altındayız. Ağır hasta sayısının bir an önce düşmesi lazım. Onun yoğun bakımlara yansıması bir haftayı, on günü buluyor.

"İstanbul'da vaka sayısı daha fazla ama İstanbul'da sağlık alt yapısı da diğer yerlere oranla daha fazla. Ama vaka sayılarının düşmesi lazım, bunun sürdürülebilirliği zor."

Salgın en çok hangi ilçeleri etkiledi?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar uygulaması, kentlerdeki farklı bölgelerin risk durumunu renkler üzerinden açıklıyor.

Uygulama, İstanbul'da yüksek risk anlamına gelen kırmızı rengin son dönemde yoğun olarak arttığını gösteriyor.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, bu uygulamadaki renklere dayanarak İstanbul'daki risk durumuyla ilgili bir tahmin ve modelleme çalışması yaptı.

Hem bütün kenti hem de ilçe ve mahalleleri inceleyen bu çalışmaya göre İstanbul'da kırmızı risk puanı en yüksek olan ilçelerin başında Bağcılar geliyor.