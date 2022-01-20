Türkiye'nin Osman Kavala ile ilgili görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi

Türkiye, iş insanı Osman Kavala'nın Gezi davasında tutuklu yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin AİHM'in Osman Kavala kararına uyup uymadığının tespit edilmesi amacıyla AİHM'e başvuracağını bildirmişti. 2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti. Bu talebe dair hükümet görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi. Bakanlar Komitesi toplantıda Türkiye'nin cevabi yazısındaki değerlendirmeleri ele alacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvurup yapılıp yapılmayacağını oylayacak.

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