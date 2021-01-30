Türkiye’nin ilk ve tek kadın ‘Survivor’ şampiyonu Merve Oflaz: Psikolojik şiddet bende ciddi yaralar açtı; özgüven eksikliği nedeniyle tedavi gördüm

Türkiye’nin ilk ve tek kadın ‘Survivor’ şampiyonu olan ve dört senedir ‘Arka Sokaklar’ın kadrosunda bulunan Merve Oflaz, “Bakkala giriyorum, ‘Komiserim hoş geldin’ diyorlar” dedi.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Oflaz, “Psikolojik şiddete maruz kaldım. Şiddetin her türlüsü çok kötü ama sanırım psikolojik şiddet çok daha derin yaralar açıyor” açıklamasında bulundu. “Hayatında sevdiğin biri, patronun, sevgilin, arkadaşın fark etmez... Sana, seni kızdırmak için bile bir şeyler söylese onu ciddiye alıyorsun” diyen Oflaz, “Onun ağzından çıkan lafın içinde açtığı tahribatı sana anlatamam. Bunları düzeltmek de gerçekten çok zor” diye konuştu.

Başına buyruk biri olduğunu belirten Oflaz, “Söz geçiremediklerinde de mobbing (işyerinde uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum), psikolojik şiddet uyguluyor, aşağılamaya çalışıyorlar. Bu yaşadıklarım bende ciddi yaralar açtı” dedi.

Özgüven eksikliği nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Oflaz, “Hatta arada yine hatırlıyorum ve kendime neler başardığımı, neler yaptığımı hatırlatıp kendi kendimi iyi etmeye çalışıyorum. Bunlara rağmen de “Hı hı tamam” diyerek oturan bir kadın olmayacağım” ifadelerini kullandı.