Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna vefat etti

Pek çok farklı gazetede çalışan, köşe yazıları kaleme alan ve TRT için çok sayıda belgesel filme imza atan gazeteci ve yönetmen Sunar Kural Aytuna vefat etti.

Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gibi gazetelerde çalışan Aytuna TRT’de pek çok belgesel filme de imza atmıştı. 66 yaşında hayatını kaybeden Aytuna uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sunar Kural Aytuna kimdir?

1954 Bursa doğumlu olan Aytuna ilk ve orta öğrenimini İzmir’de yaptı. Daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1974-1980 arası gazetecilik yaptı. 1980 yılında TRT’ye girdi. Dört Mevsim İstanbul belgesel film dizisinde Ömer Lütfi Akad’ın yanında yönetmen yardımcılığı yaptı. 1996 yılında Mehmet Tekirdağ’la ortak yazdığı senaryo ile “Deniz Bekliyordu” adlı filmi yönetmenliğini yaparak Türkiye’nin ilk kadın yönetmenleri listesine girdi. TRT’den emekli olduktan sonra Foça’da yaşamaya başladı. Yazdığı yemek yazılarını “Soğan Öldü Yaşasın Yemek” ismiyle kitaplaştıran Aytuna, emekliliğinin ardından çiçek ve gezi yazıları da kaleme almıştı.

Aytuna, İzmir Foça’da toprağa verilecek.