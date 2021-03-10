Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay hayatını kaybetti

Bir zamanların ünlü erkek modeli Karahan Çantay geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta, eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

NTV'nin haberine göre, haber Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.

90’lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay, uzun süre önce Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti.

Karahan Çantay kimdir?

21 Aralık 1973'te Balıkesir’de doğan Karahan Çantay, 1995’te Mr Turkey birincisi oldu. 1996’da ilk kez İstanbul’da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Karahan Çantay, Tom Nuyens ile Gabriel Soto’nun ardından üçüncü oldu.

Çantay‘ın en son Tayland’da öğretmenlik yaptığı biliniyordu.