Türkiye'nin ilk cep uydusu, SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, geliştirdikleri 5 santimetrelik cep uydusunu 13 Ocak'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderecek.

Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak cep uydusu, yalnızca 250 gram ağırlığa sahip. Uydunun genel hacmi ise avuç içinde tutulabilecek kadar. Bu minik uydu, Dünya ile uzay arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını ve katma değeri yüksek teknolojiler üretilmesini sağlayabilecek kadar yetenekli.

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği, Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunun fırlatılması için artık gün sayıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak Grizu-263A, 13 Ocak 2022 TSİ 18:25'de Cape Canaveral / ABD'den SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecek.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimlerini de taşıyacak uydunun, 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.