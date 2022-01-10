“Türkiye’nin İlk Bilinç Dışı İmgeleri Sergisi: Öz’e Dönüş” Türkiye’nin bilinç dışını metaforların dilinden anlatıyor

Dünyada ve Türkiye’de bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı ilk sergi olan “Türkiye’nin İlk Bilinç Dışı İmgeleri Sergisi: Öz’e Dönüş”, Türkiye’de toplumun bilinç dışı dünyasına dair çok çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. FutureBright Sanat Vakfı ve ZMET Institute tarafından düzenlenen sergi, ziyaretçilerini Türkiye’nin ruh haline doğru sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor.

ZMET, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Gerald Zaltman tarafından geliştirilmiş bir araştırma modeli. Bu model, insanların bilinç dışındaki derin duygularına, tutum, talep, baskı ve korkularına zihin imgeleri ve metaforlar üzerinden ulaşıyor.

Sergi için 10 binin üzerinde bilinç dışı zihin imgesi analiz edildi ZMET Institute Türkiye ofisi, Türkiye ve bölge ülkelere hizmet verme amacıyla 2016 yılında kuruldu. ZMET modeli, Türkiye ve bölgedeki 13 ülkede FutureBright Group çatısı altındaki ZMET Institute tarafından kullanılıyor. Türkiye’nin bilinç dışındaki derin duyguları deşifre edebilmek için, FutureBright Group son iki yılın ZMET verisini tek bir havuzda topladı. Bu süreçte 1.200 ZMET görüşmesinden elde edilen 10 binin üzerinde bilinç dışı zihin imgesi analiz edildi.

‘Türkiye’nin İlk Bilinç Dışı İmgeleri Sergisi: Öz’e Dönüş”te, ZMET araştırmalarına katılmış kişilerin oluşturdukları kolajlardan seçkilere yer verilirken, kolektif bilinç dışımızdaki ortak duygularımız da metaforlar üzerinden en gerçek haliyle izleyiciyle buluşuyor.

Metaforları “sıkıştırılmış derin duygu kümeleri” olarak tanımlayan ZMET, Türkiye için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye’de kendimizi ifade etmek için günde ortalama 360 metafor kullanıyoruz ve bu durum, metaforların Türkiye’nin bilinç dışını anlamak için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı dünyadaki ilk sergi 14 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında açık olacak olan “Türkiye’nin İlk Bilinç Dışı İmgeleri Sergisi: Öz’e Dönüş”, dünyada ve Türkiye’de bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı ilk sergi olma özelliğini de taşıyor.