Türkiye'nin en yaşlı ağacı; Bronz Çağı'nda filizlendi, 4 bin 115 yaşında!

Zonguldak'ta bulunan Türkiye'nin en yaşlı porsuk ağacının 4 bin 115 yıllık olduğu ve Bronz Çağı'nda filizlendiği saptandı. Bakanlık, ağacın bulunduğu bölgeyi 'tabiat anıtı alanı' ilan ederek koruma altına aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde geçmişle günümüz arasında köprü kuran ve yüzlerce yıllık yaşa sahip, kanunla koruma altındaki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında kurulan anitagaclar.gov.tr internet sitesinde, Türkiye genelindeki tescilli 9 bin 369 ağaçtan 297’sinin il, ilçe, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı verilerinin yanı sıra tarihi öyküsüne yer veriliyor.

Projede Anadolu’nun dört bir köşesinden yüzlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş 50’ye yakın ağaç türü bulunuyor.

4 bin 115 yaşında

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, yaşı 4 bin 115 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye’nin en yaşlı ağacı. Tepe çapı 9,5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Bronz Çağı’na tarihleniyor.

Listede, 2 bin yaşını deviren dört ağaç bulunuyor. Antalya’nın Kumluca ilçesinde 25 metre boy ve 262 cm gövde çapına sahip 2 bin 327 yaşındaki sedir ambar katranı Türkiye’nin en yaşlı ikinci ağacı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 2 bin 280 yaşındaki doğu çınarı, Türkiye’nin en yaşlı üçüncü ağacı.

Konya Taşkent’teki 2001 yaşındaki kokulu ardıç ve Hatay Samandağ’da 2001 yaşındaki doğu çınarı da Türkiye’nin en yaşlı ağaçları arasında yer alıyor.

1000 yaşını deviren 22 ağaç var

Listede 1000 yaşını deviren 22 ağaç bulunuyor. Bulundukları il, türleri ve yaşları şöyle: Adıyaman merkezde doğu çınarı 1092. Ankara Nallıhan’da kokulu ardıç 1083. Antalya Elmalı’da kokulu ardıç 1701, Korkuteli’nde doğu çınarı 1001, İbradı’da kestane 1001. Burdur Ağlasun’da doğu çınarı 1201, Altınyayla’da sedir 1201. Düzce Cumayeri’nde doğu çınarı 1101. Elazığ Palu’da doğu çınarı 1147. Hatay Merkez’de zeytin 1351. Isparta Yalvaç’ta kokulu ardıç 1101. İstanbul Sarıyer’de Londra çınarı 1381. Konya Güneysınır’da kokulu ardıç 1001. Kütahya Merkez’de saplı meşe 1146. Manisa Kırkağaç’ta zeytin 1651. Mersin Mut’ta zeytin 1300, Mezitli’de zeytin 1000. Muğla Yatağan’da 1001 ve 1501 yaşında iki zeytin. Sakarya Taraklı’da doğu çınarı 1081, Akyazı’da doğu çınarı 1061. Şanlıurfa Akçakale’de zeytin 1326. (DHA)