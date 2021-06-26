Türkiye'nin en büyük kültürel miras fuarında Bodrum tanıtıldı

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji fuar ve konferansı Heritage İstanbul, 23-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Heritage İstanbul, Türkiye’de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları amaçlarken sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine kültürel ve tarihi anlar yaşatıyor.

Heritage İstanbul etkinlikleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Tarihi Belediyeler paneli düzenlendi. Panele, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu ve Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Arkeolog Nezih Başgelen katıldı.

"Bodrum çevre yıkımı tehdidi altında"

Nezih Başgelen modaratörlüğünde başlayan panelde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek Hertega’nın Ekim ayında Bodrum'da gerçekleştirilmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bodrum’un çevre yıkımı tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Aras, "Birçok noktamızı imara açan kararları, mandalina bahçelerimize kadar göz diken bir anlayışı savunarak veya görmezden gelerek, kültürel ve doğal mirasımızı korumamız mümkün değildir. Bodrum’un tarihi dokusunun ve eko-sisteminin korunması gerekirken; kurdun kuşun yuvasından, tarım alanlarına kadar sermayenin konusu haline getirilmiş olması tarihsel zenginliğine ihanettir" diye konuştu.



8-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Heritage Festival Halikarnassos Türkiye’nin zengin kültürel mirasa sahip en önemli yerlerinden olan Bodrum’da gerçekleşecek. TG Expo ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek festivalin amacı, özellikle ihmal edilmiş, sahipsiz ve yok olmakta olan kültürel varlıkların değerini ön plana çıkarmak olacak.



Uluslararası alanda başarılarıyla tanınmış birçok ünlü ismin de katılımlarıyla gerçekleşecek Herritage etkinlikleri Bodrum’da festival havası estirecek. 10 gün boyunca sürecek olan festival etkinlikleri kapsamında miras sohbetleri, sergi, animasyon ve belgesel gösterimi, masal anlatıları, uçurtma günleri tiyatro gösterileri, kültür turları ve konserler gerçekleşecek.