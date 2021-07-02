Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli hastası yoğun bakımdan çıktı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli hastası Yavuz Ayılmazdır (34), 60 saat sonra yoğun bakımdan çıktı. Ayılmazdır, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'ndeki steril odasına alındı.



Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve 1 çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin’in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran günü 14 saat süren operasyonla nakledildi.



Yoğun bakım servisindeki tedavisi 60 saat sonra sona eren Ayılmazdır, bugün steril odaya alındı. Ayılmazdır'ın, klinikteki odasına nakli sırasında sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Doktorlar, Ayılmazdır'ın odasına getirilişi sırasında hiçbir aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba harcadı. (DHA)