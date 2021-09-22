Türkiye, Netflix üyeliğinin en ucuz olduğu 2. ülke

Dünyanın en büyük video içerik platformlarından Netflix, farklı ülkelerde farklı abonelik ücretleriyle çalışıyor. Bu ücretleri karşılaştıran araştırma firması Statista, Netflix fiyatlarını ülkeler bazında inceledi. Yapılan araştırmaya göre Türkiye, Arjantin'in ardından Netflix'in en ucuz olduğu 2. ülke oldu.

Firma, araştırmayla ilgili analizinde, “En ucuz Netflix abonelik fiyatlarına bakıldığında, Arjantin ve Türkiye, 5 Amerikan dolarının altındaki fiyatıyla ortalama gelir ve yıllık maliyet açısından en uygun olanlar olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Netflix 190 ülkede izlenebiliyor. Dijital yayın platformu, özellikle Covid-19 pandemisinin de etkisiyle son birkaç yılda gelirini istikrarlı bir şekilde artırdı. 2021'in ikinci çeyreği itibarıyla dünya çapında 209 milyon kişi Netflix abonesi oldu.