Türkiye'nin NATO'dan asker talebi olmadı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye, Musul’daki gelişmeler ve IŞİD’in Başkonsolusluk işgali sonrasında NATO'yu bilgilendirdi ve acil toplantı çağrısında bulundu.

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan, bu sabah NATO’nun olağan toplantısında konuyu gündeme getirdi ve müttefikleri ayrıntılı şekilde bilgilendirmek için akşam saatlerinde olağanüstü bir toplantı daveti yaptı. Ceylan’ın yaptığı bu istişare daveti diğer üyeler tarafından kabul edildi.

Ceylan, olayın nasıl gerçekleştiğine dair Ankara’dan gelen bilgileri aktararak, Türkiye’nin şu an için NATO’dan askeri boyutta bir talebinin olmadığını, ancak gelişmelere göre yeni bir olağan toplantı davetinin gözardı edilmemesini istedi. Bu arada Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği de, birlik üyesi ülkeleri bilgilendirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO'yu bilgilendirdiği, görüşmenin 4. madde kapsamında yapılmadığı belirtildi. 4. madde bir üye ülkeye, ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabilme imkanı veriyor. Bu, sorunun NATO nezdinde masada çözülmesine imkan tanıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü mensuplarının sabah saatlerinde Musul'daki Türk başkonsolosluğuna baskın düzenledikleri, Başkonsolos dahil 49 konsolosluk personelini ve personelin bazı aile fertlerini şehrin başka bir bölgesine naklettikleri belirtilmişti. Açıklamada, Musul'un Geyara ilçesindeki elektrik santralinde de 31 Türk vatandaşının aynı grup tarafından rehin alındığı bildirilmişti.