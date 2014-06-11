Dışişleri Bakanlığı: Irak'ta 80 Türk vatandaşı rehin tutuluyor

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta rehin alınan Türk konsolosluk görevlileri ve TIR şoförleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Musul Konsolosluğu'nda 49 personel ve bazı aile fertlerinin ve Musul'un Gayera ilçesinde de 31 Türk vatandaşının rehin tutulduğu açıklandı. Bu açıklama ile Irak'ta rehin Türk vatandaşı sayısı 80 olarak açıklanmış oldu.

İşte o açıklama; "İŞİD mensuplarının son birkaç gündür Musul’a karşı başlattıkları saldırı sonucunda başta Batı yakası olmak üzere Musul’un önemli bir bölümünü ele geçirdikleri malumdur. İŞİD mensupları bugün (11 Haziran) sabah saatlerinde de Musul’daki Başkonsolosluğumuz yerleşkesine bir baskın gerçekleştirerek personelimizi Konsolosluk yerleşkesinden çıkarmış şehrin başka bir bölgesine nakletmişlerdir. Olay sırasında yerleşkemizde Başkonsolos dahil 49 personelimiz ve bazı aile fertleri bulunmaktaydı.

Söz konusu personelimizin emniyet içerisinde ülkemize dönmeleri için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bu bağlamda, Irak hükümeti nezdinde de girişimde bulunulmuş ve Başkonsolosluğumuzun emniyet ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu oldukları hatırlatılmıştır. Öte yandan, başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere, uluslararası kuruluşlarda da gerekli girişimler yapılmaktadır. Sayın Bakanımız BM Genel Sekreteri ve ABD Dışişleri Bakanı ile görüşerek durumu ele almıştır.

Diğer taraftan, Musul’un Geyara ilçesindeki elektrik santralinde de 31 vatandaşımız aynı grup tarafından rehin alınmış olup, vatandaşlarımızın serbest bırakılması için çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye, dost ve kardeş Irak’taki mevcut durumdan derin kaygı duymakta, ülkede barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesini temenni etmektedir. Diğer taraftan, diplomatik misyonumuza ve vatandaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Başkonsolosluk personeli ve vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında sessiz kalmayacağımızın, gereği neyse yapılacağının herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir."

Kriz merkezi oluşturuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Musul'daki son gelişmeler çerçevesinde Bakanlığımız bünyesinde vatandaşlarımızın ve Musul Başkonsolosluğumuz personelinin durumlarını takip etmek üzere 24 saat görev yapacak şekilde Kriz Merkezi kurulmuştur. Kriz Merkezi’ne vatandaşlarımızın ulaşabileceği telefon numarası : +90 312 2922950; faks numarası: +90 312 2877949, eposta adresi: kriz@mfa.gov.tr’dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.