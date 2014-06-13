'Türkiye Musul'da rehin alınan 49 kişi için bölgedeki aşiretlerle görüşüyor'

IŞİD'in ele geçirdiği Musul'da belirsizlik sürerken, önceki gün Türkiye 'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın yapan örgüt, aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 49 kişiyi halen rehin tutuyor. Türkiye, aralarında iki bebeğin de bulunduğu rehinelerin bırakılması için, Kerkük'ün ileri gelen aşiret liderini devreye soktu.

Ramazan Yavuz ve Felat Bozarslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Türkiye'nin aşiret liderleri aracılığıyla IŞİD'e ulaştığı ve rehinelerin serbest bırakılması için temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Yapılan görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği ve Başkonsolosluk'ta rehin alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu, kısa sürede serbest kalacağının beklendiği belirtildi.

Peşmergelerden Kerkük'te zafer işareti

DHA muhabiri IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinden sonra, örgütün hedef kentlerinden biri olan ve Irak ordusunun terk ettiği Kerkük'e giren Kürt yönetimine bağlı Peşmergeler, kent merkezinde asayişi sağladıktan sonra, çevrede bulunan bütün stratejik noktalara mevziler kurarak yerleştiğini görüntüledi. Kerkük'ün giriş ve çıkışlarında yoğun önlem alan Peşmergeler, zaman zaman Kerkük'ün ilçelerine gelmeye çalışan IŞİD'lilerle sıcak temas sağladığı belirtildi. Kerkük'ten Musul'un Havice kasabası ve çevresindeki köylerde konuşlanmaya çalışan IŞİD'lileri bölgeden çıkarmak için zaman zaman operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Askeri araçların yanı sıra onlarca sivil araçlar eşliğinde ağır silahlarla donatılan Peşmergeler, operasyonlara giderken, zafer işaretleri yaptı. Peşmergeler, "Kerkük ve çevresindeki güvenliği kısa sürede aldık. Irak ordusu IŞİD'e karşı hiç bir grişimde bulunmadan buraları terk ettiler. Biz sadece Kürtlerin değil, Arap ve Türkmenlerin de yoğunlukta yaşadığı Kerkük'e IŞİD militanlarının girişine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim amacımız işgal değil, sadece halkın güvenliğini sağlamak. Bunu da büyük oranda zaten sağladık. IŞİD çeteleri kente girmiş olsaydı. Kerkük'e Musul'dan daha kötü yaparlardı" dedi.

Peşmergelerin, Kerkük-Erbil ve Kerkük-Musul karayollarında arazide yaptıkları yeni mevziler dikkat çekti. Kerkük kent merkezinde ise normal yaşamın sürdüğü gözlendi.

Musul'dan kaçışlar sürüyor



Musul'da IŞİD'in kontrolü ele geçirmesinden sonra katliamlara uğrayabilecekleri korkusuyla on binlerce kişinin kentten kaçışı devam ediyor. Dün kaçışların sabah saatlerinde azaldığı gözlenirken, öğleden sonra merkezi Irak hükümetinin Hava Kuvvetleri'nin uçaklarla Musul'da IŞİD'lilerin bulunduğu yerleri bombalaması üzerine kentten kaçışlar yeniden hızlandı. Musul'dan kaçanların Kürtlerin denetiminde bulunan kentlere gidişleri hızlandı.

Musul'da bulabildikleri araçlarla çoluk çocuk Kürt bölge sınırına yığılan binlerce kişi, Peşmergeler tarafından karşılanıyor. Bölgesel Kürt sınırının son noktası olan Hazıl bölgesinde büyük bir izdiham yaşanıyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Musul'dan kaçarak gidecek yer bulamayan için Musul-Erbil sınırında bir çadırkent oluşturdu. İlk etapta 72 aile buraya yerleştirilirken, BM yetkilileri çadırkente gelerek, kalanların ihtiyaçlarını belirlemek için incelemelerde bulundu.

Yaver'den açıklama

Irak Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, yaptığı açıklamada Musul'daki Türkiye Başkonsolosluğu'ndan kaçırılan 49 kişinin Musul Valiliği'nde tutulduklarını teyit ettiklerini söyledi. Yaver, rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Onları kurtaracağımız konusunda ümitliyiz" dedi.

Irak ordusu Bağdat'a çekiliyor

Musul'u ele geçiren IŞİD'ın Sünni nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelere yönelik saldırılarının sürdüğü belirtildi. IŞİD, Kerkük'ün önemli petrol rafinelerinden Beyci petrol sahasında saldırı düzenlediği bildirildi.

IŞİD saldırıları üzerine Irak ordu birlikleri şu ana kadar Musul, Kerkük, Selahaddin ve Samara kentlerinden tamamen çekildi. Irak ordusunun İŞİD'in saldırılarını yoğunlaştırmasının beklendiği Bağdat'ı korumak için geri çekildiği ifade edildi. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin kurduğu Dicle Operasyon Gücü ile 12'inci Tümeni de Bağdat'a çektiği belirtildi.

Bu arada Irak'ta yaşayan Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, tüm Şiiler ve Irak halkını IŞİD'e karşı cihata çağırdı.