Davutoğlu: Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Musul'da rehin tutulan konsolosluk çalışanlarının son durumları ile ilgili basını bilgilendirdi. Davutoğlu, bugün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde, gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: "Bu mesele herhangi siyasi mesele konusu değildir. Toplam 49 vatandaşımızın hayati meselesidir. Böylesi önemli bir konuda hepimizin ulusal birlik bilinci ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından değerlendirmesi önemlidir.

Bugün ziyaret ettiği sayın genel başkanlara, bütün partilere ve özellikle de grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum. Son derece hassas bir süreç yürüyor. Bu tip hassas konularda çok fazla açıklama yapmak ve detaylara inmek doğru olmayabilir. Bu yüzden bütün açıklamalar dikkatli yapıldı.

Tabii çok önemli ve kritik bir konu. Bu tip olaylarla sadece biz karşı karşıya kalmıyoruz, bir çok ülke karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlarımızı salimen ailelerine teslim ettiğimize herkes şahittir. Elimizdeki bütün bilgileri Irak'taki siyasi değişimin bütün detaylarını paylaştık. Tüm sorularına cevap verdik. Bu açıdan bilgilendirme bakımından herhangi bir eksiklik yoktur.

Önümüzde hem kritik hem de dinamik bir süreç var. Bir taraftan kamuoyunu aydınlatırken, diğer taraftan Musul'daki kardeşlerimiz büyük değer taşımaktadır. Olaydan bir gün önce sayın başkonsolosa ve çalışanlarımıza hitap ettim. Yaptığımız yorumların, açıklamaların, onların üstündeki etkilerini düşünmemiz gerekir.

Başkonsolosun eşiyle görüştüm. Hepsine durumla ilgili bilgiler aktarıldı. Şu anda sağlıkları ve durumları ile ilgili olumsuz bir durum yok. Temaslarımız sürüyor. Bütün kamuoyundan talebimiz Türkiye Cumhuriyeti devletine güvensinler. Kurduğumuz kriz masasıyla 24 saat çalışıyoruz. Bu çalışanlarımız ülkemize dönene kadar da gayretimiz sürecek. Haberler, yorumlar konusunda herkes dikkatli olmalıdır."