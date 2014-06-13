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Politika

Davutoğlu: Toplu tahliye ihtiyacı yok

Irak'ta rehin alınan Türk vatandaşlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı basın toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önceliklerinin konsolosluk mensuplarının Türkiye'ye getirilmesi olduğunu söyledi

13 Haziran 2014 22:47

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı toplantıda, ortak bir basın toplantısı yaptı.

Toplantıda, 4 bakanlığın Irak konusunda ortak kriz masası oluşturulmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Her gün saat 13.00'te ve 18.00'de, iki kere kriz merkezi koordinatörümüz, Bakan Yardımcımız Sayın Naci Koru tarafından bilgilendirme yapılacak. Olağanüstü bir durum olduğunda da bilgilendirme yapılacak. Kriz masası dışındaki haberlere itibar edilmemeli" dedi.

Davutoğlu, "Şu anda önceliğimiz Türk şoför ve konsolosluk mensuplarımızın Türkiye'ye getirilmesidir" şeklinde konuştu.

'Rehin olan Türk vatandaşlarının isim isim tespit edildiğini belirten Davutoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlık bilgileri kesindir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları her gün karşılanmaktadır" şeklinde konuştu.

 

'Toplu tahliye ihtiyacı yok'

 

"Irak'tan toplu bir tahliye düşüncesi içinde değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Altını özellikle çizmek isterim. İşbirliği projelerimiz devam edecek. Böyle bir ihtiyaç da yaptığımız risk analizleri çerçevesinde yoktur" dedi.

 

 

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