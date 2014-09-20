Türkiye mobilde ABD, İngiltere ve Almanya'yı geride bıraktı

Ericsson Türkiye’nin yaptığı '3G Kullanıcı Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması'na göre, akıllı telefon üzerinden sosyal ağ kullanımı, anlık mesajlaşma, mobil oyun veuygulama indirme gibi servislerin kullanım sıklığında Türkiye, İngiltere, Amerika ve Almanya gibi ülkelerden daha ileride.



Ayrıca, Türkiye’de 4G’ye olan ilgi giderek artıyor. Kullanıcıların yüzde 58’i, 2015’te 4G’yi Türkiye’de göreceğine inanıyor.



Türkiye genelinde 25 şehirde yapılan araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şöyle:



- Kullanıcıların yüzde 43’ü akıllı telefonlarının hayatlarının önemli bir parçası olduğunu ifade ederken, yüzde 37’si operatör seçerken maliyetten önce hıza önem veriyor.



- Mobil servislerin kullanımı Türkiye’de çok aktif durumda. Sosyal medya, anlık mesajlaşma, uygulama indirme gibi pek çok serviste İngiltere, Amerika, Almanya gibi ülkeleri geride bıraktık.



Örneğin, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 91’i haftada en az bir kez sosyal ağlara bağlanırken, Amerika’da bu oran yüzde 81, İngiltere’de yüzde 77 ve Almanya’da ise yüzde 70.

Bu sonuç, Türkiye’de mobil genişbant penetrasyonunun diğer ülkelere kıyasla henüz daha düşük, fakat hızlı bir yükseliş trendinde olmasıyla açıklanıyor.

Daha fazla veri isteği

- Ayrıca, 3G kullanıcıları daha fazla mobil veri kullanmak istiyor.



- 4G’ye olan ilgi giderek artıyor. Her 10 kullanıcıdan 4’ü, 4G teknojisinden haberdar durumda. Akıllı telefon kullanıcılarının en az yüzde 42’si, halihazırda 4G abonesi olma konusunda istekli.



- 4G ile en çok tanışmak isteyen kesim arasında birinci sırada yüzde 36 oran ile 30-39 yaş grubundaki kullanıcılar bulunuyor. Onu, 40-49 ve 25-29 yaş arası kesim izliyor.

- Kullanıcıların yarısından fazlası 4G’nin 2015’in sonuna kadar Türkiye’de kullanılmaya başlanacağını bekliyor. 4G’ye ilgili kullanıcıların yüzde 48’i 4G geldiği andan itibaren 6 ay içinde 4G’ye geçmeye istekli.”

'Kullanıcılar 4G'yi heyecanla bekliyor'

Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Ziya Erdem, Türkiye’de 27 milyonu aşkın cepten mobil internet kullanıcısı bulunduğunu belirterek, ''Yaptığımız çalışmada gördük ki 3G akıllı telefon kullanıcılarının farklı mobil servisleri kullanım sıklığı İngiltere, Amerika, Almanya gibi ülkeleri geçmiş durumda. Bu sonucu Türkiye’de mobil genişbant penetrasyonunun diğer ülkelere kıyasla henüz daha düşük, fakat hızlı bir yükseliş trendinde olmasına bağlıyoruz. Kullanıcıların önemli bir kısmı daha hızlı ve ileri bir teknoloji olarak algıladıkları 4G’yi heyecanla bekliyor. Biz de Ericsson olarak 4G’yi mobil geleceğin kendisi olarak görüyoruz'' dedi.