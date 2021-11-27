Türkiye manzaraları: Ankara'da yağmur altında metrelerce uzunlukta Halk Ekmek kuyruğu!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ankara'da yağmur altında Halk Ekmek sırasında bekleyen vatandaşların videosunu paylaştı.

Türkiye'de hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlar gündemde geniş yer tutarken, Ankara’da da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak 2 lira 25 kuruş oldu. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bu zammın üç ay önceki girdi maliyetlerine göre yapıldığını ve bugünkü maliyetlerle zam yapılması halinde ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası ise girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, stoklarındaki un bitene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Ankara’da hâlâ 1,25 liraya satılan 250 gramlık halk ekmek un stokları bitince 1,86 liraya çıkacak.

Konuyla ilgili paylaşımında Ankara'da yağmur altında daha ucuz almak için sıra bekleyen vatandaşların videosunu paylaşan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"An önce Gelecek Partisi'nde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdan geldi video. Ankara Sincan’da yağmur altında Halk Ekmek kuyruğu! Ülkenin dört bir yanında durum bu. 19 yıllık 'hazırlıktan' sonra millete 'yeni ekonomi modeli' diyerek bunu layık görüyorlar! Yazıklar olsun."

TIKLAYIN - Ankara’da halk ekmeğe zam yok

Türk Lirası, bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül, Ekim ve Kasım aylarında piyasaların beklentisinin aksine toplamda 400 baz puan faiz indirimine gitmesi, TL'deki değer kaybını hızlandırdı.

Enflasyonun yüzde 20'ye yakın olmasına rağmen TCMB'nin faizleri yüzde 15 seviyesine çekmesi, TL üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dolar/TL kuru ilk defa 12 Kasım Cuma günü 10 seviyesinin üzerine çıktı. Kasım ayında Türk Lirası dolara karşı yüzde 11 değer kaybederek Bloomberg'in verilerine göre en kötü performans sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi oldu.