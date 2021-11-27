Ankara’da halk ekmeğe zam yok

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası'nın toplam maliyeti 1,86 TL olan 250 gr ekmeğin 1,25 TL'ye satmaya devam edileceği açıklandı.

Ankara Halk Ekmek, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Ankaralılar, emimizdeki un stokları bitene kadar 250 gr ekmeği 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğiz. Un stoklarımız bittiğinde güncel piyasa fiyatlarından 250 gr ekmek maliyet durumumuz yaklaşık değerlere aşağıdaki gibi olacaktır" dedi.