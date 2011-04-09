-TÜRKİYE LONDRA KİTAP FUARI'NDA ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Türkiye, yayıncılık sektörünün önemli buluşma noktalarında birisi olan ve özellikle telif anlaşmaları açısından büyük önem taşıyan Londra Kitap Fuarı'na katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11-13 Nisan günleri arasında Londra Earls Court'ta gerçekleştirilecek fuarın Türk edebiyatının yurt dışına açılımına büyük katkı vermesinin beklendiği ifade edildi. Londra Kitap Fuarı'nda sektörü temsilen özel yayınevleri ve telif ajansları temsilcilerinin yer alacağı belirtilen açıklamada, fuarda, Türk yayınevlerinin 2009-2011 yılları yayınlarından oluşan seçkin bir koleksiyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın prestij yayınları ve TEDA kapsamında yayınlanmış bin 500 civarında eserin yer alacağı belirtilerek şunlar kaydedildi: ''Fuar bitiminde söz konusu yayınlar 'Her Ülkede Bir Türkiye Kitaplığı Projesi' kapsamında başta milli kütüphaneler olmak üzere, araştırma merkezi ve üniversite kütüphanelerine bağışlanacak. Ayrıca, İngilizce hazırlanmış güncel yazar ve yayıncı katalogları ile kültür, sanat ve edebiyatımızın tanıtımına yönelik hazırlanmış yirmiyi aşkın çeşit cep kitabı ve tanıtım broşürlerinden oluşan 10 bin civarında tanıtım materyali de fuarda ziyaretçilere dağıtılacak. Türkiye'den 7 telif ajansının katılacağı fuarda, ajanslar bir yandan Türk yazar, yayıncı ve çevirmenler için yeni bağlantılar kuracak bir yandan da edebi ve kültürel dışa açılımın önemli bir ayağını oluşturan TEDA projesini tanıtacaklar. Dünya yayıncılık piyasasında etkili olabilmek için Londra Kitap Fuarı'na önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin yoğun sektörel katılımı planlanıyor. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi koordinatörü ve Yayıncılık Moderatörü, özel yayınevi temsilcileri, İTO ve İBB Kültür A.Ş. yetkililerinden oluşan bir heyet fuar idaresi ve İngiliz yayıncılık dünyası temsilcileri ile görüşmeler yapacak.'' Londra Kitap Fuarı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005'ten bu yana yürütülen TEDA projesinin tanıtımına da büyük katkı sağlaması beklendiği ifade edilen açıklamada, Türk edebiyat eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanmasına karşılıksız maddi destek sağlayan bu projeden bugüne kadar 811 eser yararlandığı ve bu eserlerden 560'nin 50 dilde yayımlanarak okuyucuyla buluştuğu vurgulandı.