‘Türkiye Kürdistanı'nda 3 parti ittifakı BDP'yi hazırlıksız yakaladı

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda, BDP'nin bütçe tasarısına koyduğu muhalefet şerhinde “Türkiye Kürdistanı" ifadesinin çıkarılması oylamasında AKP, CHP ve MHP ittifak yaptı. Genel Kurulda’ki oylamada her üç partinin milletvekilleri parmak kaldırarak olumlu oy verdi.

BDP hazırlıksız yakalandı

TBMM Başkanlığı, AKP, CHP ve MHP, bugün BDP’ye son dakika sürprizi yaptı. Yarınki bütçede usul tartışması bekleyen BDP hazırlıksız yakalandı.

BDP, yarın başlayacak bütçe görüşmelerinde MHP kanadının bir usul tartışması açmasını bekliyordu. MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, geçtiğimiz hafta sonu TBMM Başkanlığına başvurarak bütçe tasarısından BDP’nin muhalefet şerhinde yer alan ‘Kürdistan’ ifadesinin çıkarılmasını aksi halde Bütçeyi boykot edeceklerini söyledi.

AKP’den MHP’ye destek

Hafta sonu, Meclis’in hukukçuları ve uzmanlar toplandı. Konuyu ayrıntılı inceledi. Herkes, TBMM Başkanlığı’ndan bir yanıt geleceğini beklerken gelişmeler öyle olmadı. AKP kanadından MHP koridoruna olumlu bir hava geldi. AKP’nin, TBMM’nin bugünkü Genel Kurul oturumunda ‘usul’ tartışması açacağı bilgisi yayıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, öğleden sonra ‘usul’ tartışması açacaklarını bildirdi.

CHP de Çiçek’le görüştü

Bu arada, CHP gurubunun TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüşmesi dikkat çekti. Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sağlıklı bir bütçe maratonu için görüşeceklerini, randevu talebinin kendilerinden geldiğini söyledi.

TBMM’de, çok hızlı yürüyen trafik işe yaradı. TBMM Genel Kurulu’nda AKP usul tartışması açtı. Kavgalar, yumruklar arasında oylama yapıldı.

Sonuç olarak; 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nda, BDP'nin "Türkiye Kürdistanı" ifadesinin yer aldığı muhalefet şerhinin, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle rapordan çıkartılmasına karar verildi.