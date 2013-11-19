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'Türkiye Kürdistanı demekle kıyamet kopmaz'

Osman Baydemir: Biz nasıl Kırgızistan’a Kırgızistan diyorsak, Tacikistan’a Tacikistan diyorsak, Yunanistan’a Yunanistan diyorsak, artık 90 yılımıza giriyoruz, Kürdistan’a da Kürdistan diyelim

19 Kasım 2013 11:49

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için “Türkiye Kürdistanı” ifadesini kullanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Biz nasıl Kırgızistan’a Kırgızistan diyorsak, Tacikistan’a Tacikistan diyorsak, Yunanistan’a Yunanistan diyorsak, artık 90 yılımıza giriyoruz, Kürdistan’a da Kürdistan diyelim. Vallahi bunla kıyamet kopmaz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, CNN Türk’te Cüneyt Özdemir’in hazırlayıp sunduğu 5N1K programına katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için “Türkiye Kürdistanı” ifadesini kullanan Baydemir, şöyle konuştu:

 

Kırgızistan’a Kırgızistan demiyor muyuz?

 

“Biz nasıl Kırgızistan’a Kırgızistan diyorsak, Tacikistan’a Tacikistan diyorsak, Yunanistan’a Yunanistan diyorsak, artık 90 yılımıza giriyoruz, Kürdistan’a da Kürdistan diyelim. Vallahi bunla kıyamet kopmaz. Ve Sayın Başbakan’a ben hakikaten teşekkür ediyorum, niye teşekkür ediyorum, Kürdistan’a Kürdistan dediği için teşekkür ediyorum. Peki Kürdistan’a Kürdistan demek bir devrim mi yaratmaktır? Vallahi devrim yaratmak değildir. Aslında büyük bir tabuyu, bana sorarsanız büyük bir ayıbı bertaraf etmektir. Dolayısıyla artık bu realitelerden, bu gerçeklerden artık korkmamamız lazım. Şimdi biz Rojava Kürdistanına Suriye’nin kuzeyi mi diyeceğiz? Ya da İran Kürdistanına İran’ın batısı mı diyeceğiz? Kuzey Irak dediğimiz gibi… Dolayısıyla Kürdistan coğrafyası, Kürt halkının içinde olduğu coğrafya… Nasıl ki bugüne kadar Irak’ın kuzeyi diyor idiysek, Türkiye Kürdistanına da, Türkiye’nin güneydoğusu diyorduk. Bence artık Türkiye Kürdistanı demenin hiçbir mahsuru yoktur.”

 

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