Barzani: Başbakan'ın, 'Kürdistan' demesi çok hoşuma gitti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Diyarbakır'daki programlara katılan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Mesut Barzani, Başbakan Erdoğan'ın ilk kez kendisini tanıtırken, "Başbakan'ın 'Kürdistan' demesinden çok hoşlandım, Çünkü Irak Anayasası'nda da adı Kürdistan bölgesidir. Kuzey Irak demek doğru değildir. Bu da bir adımdır, Başbakanın attığı bir adımdır. Bu bizi daha da yakınlaştıracaktır" dedi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani, TRT'nin Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalına açıklamalarda bulundu. Barzani, daha önce defalarca havaalanına geldiği Diyarbakır şehir merkezine ilk kez girdiğini ifade ederek, "Her Kürdün gönlünde olduğu gibi benim gönlümde de Diyarbakır aziz bir kenttir, önemli bir kenttir. Diyarbakır'daki kardeşlerime ilgi ve alakalarından dolayı selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben barış için geldim buraya. Buraya gelişimin nedeni barışın arkasında durmak içindi. Kürt halkı olarak barış sürecinin durması ve bozulmasını engellemeliyiz" dedi.

'Şivan 20-30 yıl önce gelseydi idam edilirdi'

Kendisinin daveti ile 37 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Kürt sanatçı Şivan Perwer'in de durumunu değerlendiren Mesut Barzani şöyle konuştu:

"Şivan Perver'i burada 38 yıl aradan sonra görmek güzeldi. 20- 30 yıl önce gelseydi idam edilirdi. Şimdi büyük bir ilgi ve sıcaklık ile karşılandı. Bu çok önemliydi. Şivan da barış hizmeti yapıyordu. Kardeşlik için çalışıyorlardı. Bunun için çağırdık."

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün gelişinden önce yaptığı açıklamada kendisi ile ilgili sitemini de değerlendiren Barzani, "İnşallah bundan sonraki Nevroz'a çağırsalar geliriz. Belediyeyi ziyaret edip parlamenterle görüşeceğim. Sorunlar varsa dinleyeceğiz. Biz onları dinleyip çözüm sürecini onlarla konuşacağız" diye konuştu.

'Başbakan'ın Kürdistan demesi çok hoşuma gitti'

Başbakan Erdoğan'ın toplu açılış töreninde kendisini tanıtırken, "Kürdistan" ifadesini kullanmasını da değerlendiren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Başbakan'ın 'Kürdistan' demesinden çok hoşlandım, Çünkü Irak Anayasası'nda da adı Kürdistan bölgesidir. Kuzey Irak demek doğru değildir. Bu da bir adımdır, Başbakanın attığı bir adımdır. Bu bizi daha da yakınlaştıracaktır" dedi. Başbakan ile görüşmelerini de değerlendiren Barzani, görüşmede esas olarak çözüm sürecini konuştuklarını, bunun yanı sıra Türkiye ve Kürdistan bölgesi ve Türkiye- Irak ilişkileri ile Suriye'yi konuştuklarını da ifade etti.

Türkiye ile petrol ve doğal gaz konusunda yaptıkları çalışmaları Irak anayasasına göre yaptıklarını da söyleyen Mesut Barzani, "Biz Türkiye ile merkezi hükümetin arasının iyi olmasını, iyi ilişkilerin geliştirmelerini istiyoruz. Merkezi hükümet ile aramızda bazı sorunlar var. Ama sorunların çözümü için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.