CHP’den Başbakan’a: Kürdistan isimli bir devlet var mı?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani yaptığı görüşmede ‘Kürdistan’dan söz etmesini TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. CHP’li Oran’ın, önergesinde Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

Maliki’yi bilgilendirdiniz mi?

- Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani ile 16 Kasım 2013 tarihinde Diyarbakır’da yaptığınız görüşme öncesinde Irak Merkezi Hükümetini, Başbakan Nuri el Maliki’yi bilgilendirdiniz mi?

Ankara’da görüşmeme nedeniniz nedir?

- Mesut Barzani ile görüşmeyi Ankara’da yapmamanızın gerekçesi nedir?

Kürdistan isimli bir devlet var mı?

- Söz konusu görüşmede “Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi” demenizin gerekçesi nedir? Kürdistan isimli bir devlet var mıdır?

- Onyıllardır Kuzey Irak’ta PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı bilinen ve önceki hükümetler döneminde sayısız girişimlerde bulunulan Kuzey Irak'taki fiili durumu önlemesi için Barzani’den herhangi bir talepte bulundunuz mu?

Genel af sözü verdiniz mi?

- Barzani ile yaptığınız görüşmede kendisine genel af çıkartılacağı yönünde söz verdiniz mi?

- Görüşmelerinizde Mahmur Kampında bulunan ve sayıları on bini aşan vatandaşın durumu da ele alındı mı, gündeme geldiyse varılan sonuç nedir?

Konvoy hudutta arandı mı?

- Barzani’nin toplu nikâh töreninde hediye amacıyla getirdiği belirtilen 3 bavul dolusu altın için gümrükte beyanda bulunuldu mu? Barzani’ye ait konvoy Türkiye’ye girişinde sınır kapısında herhangi bir aramaya tabi tutuldu mu?