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Futbol

Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist belli oldu

Başakşehir maçı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi

05 Nisan 2017 02:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisar Belediye'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir, ilk yarı finalist oldu.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisar Belediye'yi 2-0 yendi ve ilk yarı finalist oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencilerine hem galibiyeti hem de turu getiren golleri 24'te Emmanuel Adebayor ve 90+5'te Mehmet Batdal kaydetti.

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