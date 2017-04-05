Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisar Belediye'yi 2-0 yenen Medipol Başakşehir, ilk yarı finalist oldu.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisar Belediye'yi 2-0 yendi ve ilk yarı finalist oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencilerine hem galibiyeti hem de turu getiren golleri 24'te Emmanuel Adebayor ve 90+5'te Mehmet Batdal kaydetti.