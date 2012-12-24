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Kültür-Sanat

'Türkiye kültürü ile yetişmiş sanatçılar Kürt sorununa yakınlık göstermiyor'

Şivan Perwer, Berlin'de verdiği konserde Türk sanatçıları eleştirerek, sanatçıların Kürt sorunun da sorun yokmuş gibi davrandıklarını söyledi

24 Aralık 2012 17:53

Şivan Perwer yeni albümü "Şivanname"nin Berlin'deki tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında, Türk sanatçıları eleştirek, "Aslında bizlerin arasında dostluk ve barış gerekiyor. Türkiye kültürü ile eğitilmiş bir sanatçı Kürt sorununa  hiç yakınlık göstermiyor. Sorun yokmuş gibi davranıyor. İşte bu Türk sanatçıların ayıbıdır" dedi.

Sanatçıların toplumun üzerinde etkileri olduğunu belirten Perver, Türk sanatçıların da bu duruma yaklaşması gerektiğini vurgulayarak "Ben hazırım. Biz kimseden kaçmıyoruz. Aramızda saygı ve sevgi gelişmezse hep kavga ederiz. Kavga herkese zarar veriyor. Biz sanatçıların herkesten önce bu meseleye yaklaşması gerekiyor. Onun için Türk sanatçıları davet ediyorum"  diye konuştu.

Allah'ın her insanı eşit yarattığına dikkati çeken Perver, ortadaki dengesizliği insanoğlunun kendisinin ortaya çıkardığını söyledi.

"Türkiye'nin bize ihtiyacı var" diyen Şivan Perver, iki toplumun yıllarca birlikte yaşadığını aynı din, duygu ve kültürleri paylaştıklarının altını çizdi. Çeşitliliklerin tolerans ve anlayışla şekilleneceğini ifade eden Perver, şarkıların ve türkülerin bu uğurda söylenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Berlin'deki Charite Hastanesi'nde tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye acil şifalar da dileyen, Perver şöyle dedi: "Mam Celal, bizim için çok değerli biri. Kendisiyle görüşmek istedik, fakat şu anda bu mümkün gözükmüyor" dedi.

Bir süre önce gündeme gelen TRT Şeş'te konser verme konusunun sorulması üzerine Perver, "Kültürümüze hizmet eden herkesle yan yana oluruz. Siyasi çıkmazlar bazı şeyleri engelliyor. Biz de ister istemez böyle şeylerden sakınıyoruz. Yoksa dilimize, kültürümüze hizmet eden her imkan, her olanak ve her kurumun bizde de elbette yeri vardır" ifadelerini kullandı.

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