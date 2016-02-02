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Ekonomi

Türkiye kredi kartı kullanımında Avrupa birincisi

2015'te en fazla harcamanın Ramazan Bayramı’nda ve Sevgililer Günü'nde gerçekleştiği belirtildi

02 Şubat 2016 17:35

Türkiye, kredi kartı kullanımı açısından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Türkiye’de 171 milyon kredi kartı ve banka kartı bulunuyor. Her 5 kredi kartından 2’sinin ödemesi internetten yapılıyor.

Türkiye'de son yıllarda artan tüketim kültürü, banka ve kredi kartı kullanımını zirveye taşıdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 2015 yılında Türkiye'nin kredi kartı kullanımı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) araştırmasına göre Türkiye, geçen sene yüzde 5’lik büyümeyle 171 milyon kredi kartı ve banka kartı rakamına ulaşılarak bu alanda Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Türkiye toplam kart sayısı 159 milyon olan İngiltere ve 134 milyon kart sayısına sahip Almanya’ya geride bıraktı. Avrupa’nın bir numaralı kart pazarı Türkiye’de, internetten kartla alışveriş de yüzde 32 artarak 22 milyona ulaştı. Bu da her 5 kredi kartından 2’sinin internetten ödeme yaptığı anlamına geliyor.

En fazla harcama Ramazan Bayramı’nda ve 14 Şubat Sevgililer gününde gerçekleşti. En çok harcama yapılan saat aralığı 17-00-18.00 arasında oldu. Yüzde 15 büyüyen kartlı alışverişle geçen sene kartlardan tam 526 milyar TL çekildi.

 

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