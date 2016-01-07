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Ekonomi

1 milyon 236 bin kişi kredi kartı borcundan dolayı yasal takipte

Yasal takibe intikal eden kişi sayısı yüzde 3 arttı

07 Ocak 2016 14:21

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin kasım ayı raporuna göre, 2015 yılının ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yasal takibe intikal eden kişi sayısı yüzde 3 artarak 1 milyon 236 bin kişi oldu

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın ilk on bir ayına göre yüzde 10 oranında artarak, 2015 yılının ilk on bir ayında 670 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2 oranında azalarak 925 bin kişi oldu.

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