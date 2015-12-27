Aidatsız kredi kartı vermeyen bankaya 5 milyon liralık ceza uygulanacak

Tüketici Kanunu'na aykırılıklarda ödenecek para cezalarının artırılmasıyla 1 Ocak'tan itibaren aidatsız (yalın) kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza 5 milyon 812 bin 706 liraya yükseltildi.

Habertürk’ün haberine Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının 1 Ocak'tan itibaren yüzde 5,58 artırılarak uygulanacağını belirtti.

Tokbaş, buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının değiştiğini ifade ederek, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 2 bin 320 lira, il hakem heyetlerine başvuruda ise 3 bin 480 lira olarak belirlendiğine işaret etti.

Yeni dönemle ilgili bazı cezalara değinen Tokbaş, şöyle konuştu:

"Yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut ve devre tatil sözleşmeleri kuran ve kapıdan satış belgesi almayan satıcılara ceza miktarı, 110 bin 110 liradan 116 bin 254 liraya yükseldi. Tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmeleriyle ilgili ceza miktarları, bin 101 liradan bin 162 liraya çıkarıldı. Öte yandan 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı da 20 bin 22 liradan 23 bin 250 liraya yükseldi. 2016'da kullanma kılavuzu ve garanti belgesi hükümlerine uymadan satışı yapılan her mal başına 220 lira yerine 232 lira ceza kesilecek. Kanuna aykırı olarak menfaat karşılığında tüketici ödülü satan kişilere 110 bin 110 lira yerine 116 bin 254 lira para cezası verilecek."

Tokbaş, yalın kredi kartı çıkarmayan kredi kuruluşlarına (bankalara) verilecek ceza miktarının, 5 milyon 505 bin 500 liradan 5 milyon 812 bin 706 liraya çıkarıldığını vurguladı. Tokbaş, 30 konut ve üzeri inşaat projelerinde, bakanlıkça verilen bir aylık sürede bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut ve devre tatil konutu satıcılarına da 550 bin 550 lira yerine 581 bin 270 lira ceza kesileceğini bildirdi.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almayan satıcıya 116 bin 254 lira ceza uygulanacağına dikkati çeken Tokbaş, "Kurulmayan her bir servis istasyonu için ceza, 11 bin 11 lira yerine 11 bin 625 lira olacak ve eksiklik olan her bir servis istasyonu başına ceza miktarı, 61 lira artırılarak, bin 162 lira olacak" ifadesini kullandı.

Tokbaş, tüketicinin eğitilmesi için gerekli programı yapmayan radyo ve televizyon kuruluşlarına verilecek ceza miktarlarının da 616 lira artırıldığını ve 11 bin 625 lira olduğunu söyledi.

Aldatıcı ticari reklam ve ilanlar, yerel düzeyde yayın yapan kanal aracılığıyla yapılmışsa ceza miktarının 11 bin 625, ülke düzeyinde yayın yapan kanaldan yapılmışsa 220 bin 220 lira yerine 232 bin 508 lira olduğunu belirten Tokbaş, şöyle devam etti:

"Aynı durum gazete ve dergiler aracılığıyla yapılmışsa televizyon aracılığı ile yapılan reklamlara kesilen cezaların yarısı, yerel düzeyde yayın yapan radyo aracılığı ile gerçekleşmişse ceza miktarı, 5 bin 812 lira. Aldatıcı reklamlar, ülke düzeyinde yayın yapan radyoda yayınlanmışsa 55 bin 55 lira yerine 58 bin 127 lira, internette yayınlanmışsa 55 bin 55 yerine 58 bin 127 lira, kısa mesajla gerçekleşmişse 27 bin 527 yerine 29 bin 63 lira, diğer mecralardan gerçekleşmişse 5 bin 505 yerine 5 bin 812 lira ceza uygulanacak."

Tokbaş, seri halde ayıplı mal üretip piyasaya süren satıcılara verilecek cezanın 110 bin 110 liradan 116 bin 254 liraya çıkarıldığını aktardı. Tokbaş, yiyecek taklidi ürün üretenlere verilecek ceza miktarının 5 bin 505 liradan 5 bin 812 liraya yükseldiğini açıkladı.