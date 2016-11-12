Türkiye-Kosova maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - Kosova maçı A Milliler'in 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 4. maçı olacak.



Fatih Terim'in Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'ü Milli Takıma yeniden almasının ardından bu maçın önemi daha da arttı.



Hırvatistan (1-1), Ukrayna (2-2) ve İzlanda (0-2) maçlarından sadece 2 puan çıkarabilen Ay-Yıldızlılar'ın artık puan kaybetme lüksü yok.

Türkiye-Kosova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Kosova maçı Antalya Stadyumu'nda 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.