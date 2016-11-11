Milli Takım kader maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri I Grubu dördüncü maçında 12 Kasım Cumartesi günü Kosova'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar için mutlak 3 puan alınması gereken bu maç, Fatih Terim ve öğrencilerinin gruptaki rolünü de belirleyecek.

Maçın hakemi Macar Bognar

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

Gruptaki kaderini şekillendirecek

Antalya Arena'da Kosova'yı konuk edecek olan A Milliler, grubun seyri açısından kaderini belirleyecek bir maç oynayacak. Terim ve öğrencilerinin 3 maçta topladığı 2 puanın ardından mutlak 3 puan parolasıyla çıkacakları Kosova karşısında puan kaybının ise grupta telafisi yok.



Grupta ilk üç sırada yer alan Hırvatistan ve İzlanda 7'şer puanla bir ve ikinci sırayı paylaşırken, Ukrayna ise 5 puanla üçüncü sırada.

Burak, Arda, Gökhan ve Selçuk yeniden kadroda

Avrupa Şampiyonası'nın ardından yaşanan prim kriziyle, 1 özel 3 resmi maça davet edilmeyen Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Kosova ile oynanacak maçla birlikte yeniden milli takıma çağrıldı.



Ayrıca yarın oynanacak maçın aday kadrosunda da ilkler yaşandı. Medipol Başakşehir'den Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan ile Feyenoord'dan Bilal Başakcıkoğlu ilk kez Türkiye'nin aday kadrosunda yer aldı.