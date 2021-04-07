Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 66., can kaybı sayısında 76. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 8'inci, can kaybında ise 19'uncu sırada bulunuyor. Dün 49 bin 584 vaka açıklayan Türkiye, en çok vaka açıklayan ülkelerde ise, Hindistan, Brezilya ve ABD'den sonra 4. sırada yer aldı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada Andorra görünüyor. Andorra'yu; Karadağ, Çekya, San Marino, Cebelitarık, Slovenya, Lüksemburg, ABD, Aruba ve İsrail izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 3 milyon 579 bin 185 vaka ile dünyada 66., 32 bin 667 ölüm ile 76. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 8., ölüm sayısında da 19'uncu durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Hindistan Fransa Rusya Birleşik Krallık İtalya Türkiye İspanya Almanya Polonya Kolombiya Arjantin Meksika İran



Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: