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Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

17 Aralık 2020 23:35

T24 Haber Merkezi

Türkiye, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 54., can kaybı sayısında 74. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 6'ncı, can kaybında ise 19'uncu sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada Belçika görünüyor. Belçika'da; San Marino, Peru, İtalya, İspanya, Andorra, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Slovenya, Birleşik Krallık izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 1 milyon 955 bin 680 vaka ile dünyada 54., 17 bin 364 ölüm ile 74. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 6'ncı, ölüm sayısında da 19'uncu durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Hindistan
  3. Brezilya
  4. Rusya
  5. Fransa
  6. Türkiye
  7. İtalya
  8. Büyük Britanya
  9. İspanya
  10. Arjantin
  11. Kolombiya
  12. Almanya
  13. Meksika
  14. Polonya
  15. İran

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. Meksika
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Fransa
  8. İran
  9. İspanya
  10. Rusya
  11. Arjantin
  12. Kolombiya
  13. Peru
  14. Güney Afrika
  15. Polonya

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