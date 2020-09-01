Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 79., can kaybı sayısında 66. sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 18'inci, can kaybında ise 22'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Fransız Guyanası (French Guiana), Bahreyn, San Marino, Şili, Panama, Kuveyt, ABD, Peru, Brezilya izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Peru, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, İsveç, Şili, ABD izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 271 bin 705 vaka ile dünyada 79., 6 bin 417 ölüm ile 66. sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 18'nci, ölüm sayısında da 22'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Hindistan Rusya Peru Güney Afrika Cumhuriyeti Kolombiya Meksika İspanya Şili Arjantin İran Birleşik Krallık Suudi Arabistan Bangladeş

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: