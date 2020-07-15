Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 57'nci, can kaybı sayısında 52'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 15'inci, can kaybında ise 19'uncu sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, Fransız Guyanası (French Guiana), San Marino, Bahreyn, Şili, Vatikan, Kuveyt, Umman, Andorra, Ermenistan izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Şili izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 215 bin 940 vaka ile dünyada 57'nci; 5 bin 419 ölüm ile 52'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 15'inci, ölüm sayısında da 19'uncu durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Hindistan Rusya Peru Şili Meksika İspanya Güney Afrika Cumhuriyeti Birleşik Krallık İran Pakistan İtalya Suudi Arabistan Türkiye

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: