Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 52'nci, can kaybı sayısında 40'ıncı sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 11'inci, can kaybında ise 17'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Şili, Mayotte, Kuveyt, Singapur, Peru izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, ABD, Hollanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 75 bin 218 vaka ile dünyada 52'nci; 4 bin 778 ölüm ile 40'ıncı sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 11'inci, ölüm sayısında da 17'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Rusya Hindistan Birleşik Krallık İspanya İtalya Peru Almanya İran Türkiye Şili Fransa Meksika Pakistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Birleşik Krallık Brezilya İtalya Fransa İspanya Meksika Belçika Hindistan Almanya İran Kanada Rusya Peru Hollanda

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