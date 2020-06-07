Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 52'nci, can kaybı sayısında 41'inci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 11'inci, can kaybında ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Katar, vaka sayısında 1. sırada görünüyor. Katar'ı, San Marino, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Mayotte, Kuveyt, Şili, Singapur, Lüksemburg izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, Birleşik Krallık, İspanya İtalya, İsveç, Fransa, Hollanda, Sint Maarten izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 170 bin 132 vaka ile dünyada 52'nci; 4 bin 692 ölüm ile 41'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 11'inci, ölüm sayısında da 16'ncı durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Rusya İspanya Birleşik Krallık Hindistan İtalya Peru Almanya İran Türkiye Fransa Şili Meksika Suudi Arabistan

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Birleşik Krallık Brezilya İtalya Fransa İspanya Meksika Belçika Almanya İran Kanada Hindistan Hollanda Rusya Peru

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