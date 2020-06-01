T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

01 Haziran 2020 00:22

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 50'inci, can kaybı sayısında 40'ıncı sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 10'uncu, can kaybında ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Katar, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Lüksemburg, Kuveyt, Mayotte, İspanya, Singapur izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 163 bin 942 vaka ile dünyada 50'nci; 4 bin 540 ölüm ile 40'ıncı sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 10'uncu, ölüm sayısında da 16'ncı durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Rusya
  4. İspanya
  5. Birleşik Krallık
  6. İtalya
  7. Hindistan
  8. Fransa
  9. Almanya
  10. Türkiye
  11. Peru
  12. İran
  13. Şili
  14. Kanada
  15. Meksika

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Birleşik Krallık
  3. İtalya
  4. Brezilya
  5. Fransa
  6. İspanya
  7. Meksika
  8. Belçika
  9. Almanya
  10. İran
  11. Kanada
  12. Hollanda
  13. Hindistan
  14. Çin
  15. Rusya

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

TIKLAYIN - Bütün dünya için Koronavirüs verileri

ETİKETLER

koronavirüstürkiye koronavirüstürkiye koronavirüs salgınında kaçıncı sırada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24