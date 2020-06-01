Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 50'inci, can kaybı sayısında 40'ıncı sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 10'uncu, can kaybında ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Katar, Vatikan, Andorra, Bahreyn, Lüksemburg, Kuveyt, Mayotte, İspanya, Singapur izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İsveç, Sint Maarten, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 163 bin 942 vaka ile dünyada 50'nci; 4 bin 540 ölüm ile 40'ıncı sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 10'uncu, ölüm sayısında da 16'ncı durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Brezilya Rusya İspanya Birleşik Krallık İtalya Hindistan Fransa Almanya Türkiye Peru İran Şili Kanada Meksika

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Birleşik Krallık İtalya Brezilya Fransa İspanya Meksika Belçika Almanya İran Kanada Hollanda Hindistan Çin Rusya

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