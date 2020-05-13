Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 44'üncü, can kaybı sayısında 35'inci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, vaka sayısında 9'uncu, can kaybında ise 13'üncü sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Katar, Lüksemburg, İspanya, İzlanda, İrlanda, Belçika, Cebelitarık izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Sint Maarten, İsveç, Hollanda ve İrlanda izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 143 bin 114 vaka ile dünyada 44'üncü; 3 bin 952 ölüm ile 35'inci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 13'üncü durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İspanya Rusya Birleşik Krallık İtalya Brezilya Fransa Almanya Türkiye İran Çin Hindistan Kanada Peru Belçika

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD Birleşik Krallık İtalya İspanya Fransa Brezilya Belçika Almanya İran Hollanda Kanada Çin Türkiye Meksika İsveç

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