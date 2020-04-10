Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 43'üncü; can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’nci sırada bulunuyor.

Türkiye, dün (9 Nisan) nüfusuna oranla yapılan istatistiklerde vaka sıralamasında 46'ncı; can kaybı sıralamasında 41'inci sırada yer alıyordu. Mutlak değerlerle yapılan sıralamalarda ise dünkü yerini koruyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Cebelitarık, Faroe Adaları, İspanya, İsviçre, İtalya, Man Adası ve Belçika izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; İspanya, Andorra, İtalya, Belçika, Fransa, Sint Maarten, Hollanda, Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 47 bin 29 vaka ile dünyada 43^üncü; 1006 ölüm ile 42'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İspanya İtalya Fransa Almanya Çin Birleşik Krallık İran Türkiye Belçika İsviçre Hollanda Kanada Brezilya Portekiz

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

İtalya ABD İspanya Fransa Birleşik Krallık İran Çin Belçika Almanya Hollanda Brezilya Türkiye İsviçre İsveç Kanada

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