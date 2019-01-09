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Sağlık

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. yılını kutladı

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu’nda bir araya gelerek 40

09 Ocak 2019 12:58

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu’nda bir araya gelerek 40. yılını kutladı.
Açılış konuşmasını Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir yaparken, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da kutlamaya katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Dr. Kerimoğlu, iki engelliye akülü sandalye hediye etti.
DERYA KÖROĞLU VE TAMER ACER DE KATILDI
Sanatçı Derya Köroğlu ve Tamer Acer ise kutlamaya katılarak şarkılarını kas hastaları ve katılımcılarla beraber söyledi. KASDER bünyesinde çalışmalarını yürüten “Koro Es”in, “Gönül Dostları Orkestrası”nın eşliğinde söylediği şarkılar büyük beğeni topladı.
KASDER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ederek 2019 yılının  barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.

(FOTOĞRAFLI)

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