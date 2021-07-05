Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Verilen enflasyon farkı bir zam değil erime miktarının telafisi anlamı taşıyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, verilen enflasyon farkının bir zam değil "erime miktarının telafisi" olduğunu ifade etti.

Enflasyon haziran ayında aylık yüzde 1.94 arttı, yıllık artış ise 17.53 oldu. Memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Buna göre memur maaşlarının temmuz ayı itibarıyla yüzde 8,45 oranında artacağını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu artışın yüzde 5,45'i memur maaşlarının enflasyon karşısındaki altı aylık erime oranı, yüzde 3'ü ise 2021'in ikinci yarısı için öngörülen zammı içermektedir. Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 8,45 artarken memur maaşlarına verilen yüzde 3'lük zam, yılın ilk yarısında memurların ve emeklilerin alım gücünün sürekli düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla verilen enflasyon farkı bir zam değil erime miktarının telafisi anlamı taşımaktadır. Hal böyle olunca memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta bu zam da 6 ay geriden gelmektedir. Gerçek şudur ki memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte, alım gücü hızla düşmektedir. Bu durum önümüzdeki 6 ay için de geçerli olacaktır. Yıllık enflasyonun yüzde 17,53 olduğu bir ortamda memur maaşları yüzde 3 oranında zamlanacaktır. Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır."

Kahveci, toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşırken memur ve emeklilerin masaya alacaklı olarak oturmamaları için bu erimenin mutlaka telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

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